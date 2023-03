Com 300 produtos em oferta, novo Mercale é inaugurado na Avenida Getúlio Vargas

O grupo Leite & Gurgel realizou na manhã deste sábado, 11, uma grande festa com a presença de centenas de pessoas para a inauguração da quarta loja da Rede Mercale, localizada na Getúlio Vargas, próxima ao Clube Juventus, em Rio Branco.

O diretor do empreendimento, Murilo Leite, declarou que a nova loja deverá oferecer um bom atendimento com preços baixos aos seus clientes. Segundo ele, o investimento para o novo empreendimento é de mais de R$ 10 milhões. “Nesse montante, o valor está inserido na reforma e aquisição de mercadorias”, comentou.

Murilo disse ainda que a nova rede de supermercados vai gerar mais de 150 empregos diretos na capital. “A expectativa é grande e vamos oferecer um mix de produtos variados e serviços diversos como açougue, padaria, doceria e em breve uma nova lanchonete. A loja vem para atender os clientes e a população”, ressaltou, adiantando que em abril, a 5° loja deve abrir as portas no bairro Floresta.

O empresário Ricardo Leite disse que o novo empreendimento vai trazer um novo conceito de qualidade aos clientes. “Quero agradecer a todos por esse momento e por poder estar gerando emprego e renda, além de contribuir com o desenvolvimento do estado”, explicou.

Um dos clientes presentes na inauguração, Coelhão do Tropical, fez questão de elogiar a estrutura do mercado e disse que os preços estão satisfatórios. “Que loja maravilhosa, preços baixos e com qualidade encontramos aqui no Mercale”, elogiou.