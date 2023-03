Colisão frontal deixa soldado do 7⁰ BEC e Motoboy feridos no bairro Placas; dupla vai parar no PS

Uma colisão frontal na noite desta sexta-feira, 17, deixou o motoboy Ícaro Santiago Vital de Oliveira, 28, anos, e o soldado do 7º Batalhão de Engenharia e Construção (BEC),Luidi Nascimento da Silva, 20 anos, feridos. Ambos foram socorridos e encaminhados ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado estável.

De acordo com testemunhas, as vítimas trafegavam em suas motocicletas em sentidos opostos na Estrada Principal do bairro Placas, por trás do Hospital Santa Juliana, quando colidiram frontalmente.

Informes preliminares apontam que o motoboy teria invadido a pista contrária momentos antes de olhar para trás. Na colisão, os dois ficaram com fraturas expostas nos pés.