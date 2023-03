Clubes se preparam para rodada que será realizada no sábado pelo Acreanão 2023

Atlético Acreano x Vasco da Gama e Náuas x Galvez fazem nesta sexta-feira (10) os últimos ajustes para a sequência do Campeonato Acreano 2023. O Galo Carijó, o Cacique do Juruá e o Imperador fazem suas estreias na competição. Por outro lado, o Almirante busca sua reabilitação no torneio, após derrota na estreia para o São Francisco por 4 a 1.

Faísca vai contar com reforços no Galo

No Galo Carijó, o técnico Márcio Figueiredo, o Faísca, comandou treino-apronto na tarde dessa quinta-feira (9), no campo B da Federação de Futebol do Acre (FFAC). O comandante celeste parou a movimentação algumas vezes para corrigir alguns erros, principalmente na transição ofensiva.

A boa notícia para o técnico celeste foi a regularização dos atacantes Juninho e Renan Plácido. Os nomes dos dois jogadores foram publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O atacante Renan Plácido, apesar de apenas uma semana de trabalho, foi escalado entre os titulares. O atleta reconhece que não está na sua melhor forma física e técnica, mas espera contribuir para um resultado positivo do time atleticano na estreia contra o Almirante.

Na manhã desta sexta-feira (10), no CT do Galo Carijó, o técnico Faísca faz um trabalho de bolas paradas, mas a provável escalação do time celeste será: Edkeully; Cássio, Ícaro, Bahia e Erick; Marquinhos, Marllon e Ciel; Renan Plácido, Juninho e Tiririca.

Vasco: “só a vitória interessa”

No Vasco da Gama, o técnico Pedro Balu, após a derrota da estreia contra o São Francisco por 4 a 1, sabe que novo revés na competição deixará o time mais distante de brigar por uma vaga no returno da competição. O técnico durante a preparação para encarar o Galo Carijó pediu bastante empenho dos seus jogadores e treinou chutes de fora da área.

O goleiro Caio, um dos cinco jogadores importados do Almirante, diz que o objetivo no jogo deste sábado (11) será levar a primeira vitória na competição para a Fazendinha. “Nosso objetivo é vencer para continuarmos vivos dentro da competição”.

Galvez prega respeito para o jogo de estreia contra o Náuas

Com os jogadores Radames, Mamude, Jô e Rômulo regularizados no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o técnico imperialista Kinho Brito ganhou boas opções para ajustar o time do Galvez para a estreia contra o Náuas na disputa do Campeonato Acreano 2023.

A respeito do adversário, Kinho Brito não esconde a preocupação, principalmente pelo fato de conhecer pouco da equipe do Náuas. O técnico imperialista faz um discurso de respeito ao Cacique do Juruá e diz que será uma estreia difícil, mas que o Galvez fez uma boa preparação visando brigar pela parte de cima da tabela.

Por outro lado, o técnico Zacarias Lopes, do Náuas, está confiante numa boa temporada da equipe. Lopes explica que o time está com uma infraestrutura melhor de trabalho nesta temporada. O clube do Vale do Juruá terá alguns atletas que já vestiram a camisa da equipe em temporadas anteriores e alguns deles de fora do estado.