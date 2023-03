Cão policial “K9 Dante” morre de câncer, em Rio Branco

A companhia de Cães (CP Cães) do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) informou na noite desta terça-feira, 21, a morte do cão policial “K9 Dante”.

Segundo informações da Tenente Patrícia, Dante estava acometido de um câncer e estava em tratamento no Hospital Veterinário da Universidade Federal do Acre.

Conhecido no meio da imprensa como o terror dos traficantes, Dante possui um histórico

de muitas apreensões em todos solo acreano e é tudo como um cão policial exemplar no qual trabalhou com bravura, desempenhando atividade de cão de faro, o mesmo tinha sua especialidade em narcóticos e armas.

“Ele dedicou toda sua vida até seus últimos dias a carreira de cão policial, um dos melhores da companhia, hoje estamos em luto por esse parceiro que se foi. Que eu e meu cão sejamos eternamente um”, conclui a Tenente com a frase usada na Companhia de Cães.

Dante será sepultado no memorial do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), situado no próprio batalhão na Estrada Dias na Chácara Ipê.