Caminhonete colide em árvores e motorista morre em acidente na BR-317, próximo ao Quinari

Um homem ainda não identificado morreu nas proximidades das Quatro Bocas, no município de Senador Guiomard, ao colidir a caminhonete que dirigia contra árvores na BR-317. O acidente teria ocorrido na madrugada desta sexta-feira, 10.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista trafegava em uma caminhonete modelo Amarok, de cor branca, na BR-317, no sentido Boca do Acre-Rio Branco, quando perdeu o controle da direção do veículo e colidiu contra algumas árvores.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) atestou o óbito. Testemunhas relataram que o motorista morto vinha fazendo zig zag na estrada e poderia estar embriagado.