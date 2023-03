Bombeiros fazem buscas por desaparecido no Rio Juruá

O Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul está realizando buscas intensas pelo homem identificado como Angeneudo Gomes de Souza, de 46 anos, que desapareceu nas águas do Rio Juruá, no Seringal Carlota, zona rural da cidade do interior do Acre. As buscas iniciaram na sexta-feira (17) , com mergulhos.

De acordo com informações, um morador da região relatou aos bombeiros que Souza teria ingerido bebida alcoólica e estava em uma embarcação quando foi visto pela última vez, na quinta-feira (16), caindo no rio. A equipe de busca já fez varredura no local indicado pela testemunha.

O comandante dos bombeiros na região, tenente Josadac Cavalcante, informou que os trabalhos devem continuar até hoje, segunda-feira, (20), com busca superficial, seguindo o protocolo. Até o momento, nenhum parente da vítima compareceu ao local das buscas. A população local está acompanhando o caso e torcendo para que o homem seja encontrado com vida.