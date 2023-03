Bandidos atiram 10 vezes contra mototaxista na saída de açougue da Capital

O mototaxista José Cleidimar Campos, de 37 anos, foi alvejado com cerca de 10 tiros na noite desta quinta-feira, 30, em frente a um açougue localizado na rua Juricaba, região do bairro João Paulo II, em Rio Branco.

Dos 10 disparos efetuados, Cleidimar sofreu seis perfurações pelo corpo. Segundo informações de testemunhas, o mototaxista entrou no comércio onde comprou a compra de carne e ao sair foi cercado por dois homens armados que efetuaram vários tiros contra ele.

Uma equipe de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu a vítima, que deu entrada em estado gravíssimo no pronto-socorro de Rio Branco.

As informações da equipe médica do SAMU apontam que a vítima perdeu muito sangue e foi atingida com seis tiros que atingiram o pé, perna, abdômen e tórax.