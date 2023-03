Baianinho: conheça astro da sinuca que era pedreiro e agora fatura até R$ 400 mil

Josué Ramalho da Silva é o grande expoente de um esporte já muito popular no Brasil. Antes visto com muito preconceito por ser praticado em bares de regiões periféricas do Brasil, a sinuca tem deixado o amadorismo nos últimos anos e tentado mudar a imagem com a organização e profissionalização do jogo.

A mudança de status do esporte passa por Josué, conhecido por Baianinho de Mauá, considerado o melhor jogador do Brasil há alguns anos. Através de partidas que atraem milhões de visualizações nas redes sociais, a sinuca tem movimentado também muito dinheiro. Recentemente, Baianinho faturou prêmio de R$ 400 mil em uma única partida.

A história de vida de Baianinho de Mauá, o “bruxo da sinuca”, ajuda a ilustrar o quanto a sinuca pode ser instrumento transformador e de inclusão social, deixando de lado a violência urbana que se confunde com a prática do esporte. Confira mais abaixo um vídeo com cinco jogadas geniais de Baianinho de Mauá.

Polícia parava para ver Baianinho jogar



Baianinho de Mauá deu as primeiras tacadas na sinuca ainda garoto. Nascido na cidade de Paulo Afonso, interior da Bahia, o jovem se dividia entre uma infância humilde trabalhando como carregador de frutas e o esporte que foi se transformando com o tempo em profissão.



O dinheiro que ganhava na feira era convertido nas fichas de sinuca em bares espalhados por Paulo Afonso. Aos poucos, Baianinho começou a desenvolver habilidades no esporte, mas quem vê atualmente o melhor jogador do Brasil em atividade dificilmente imagina os percalços do início da carreira.

– Comecei perdendo, a pessoa sempre começa perdendo. Fui perdendo para os caras, mas depois de seis meses comecei a ficar bom, bater naqueles caras que me ganhavam. Quando ganhava deles, ia para o lugar dos carroceiros contar o dinheiro que ganhei. Me perguntavam onde eu pegava tanto frete. Depois descobriram que eu ganhava o dinheiro jogando sinuca, isso com 15 anos – explicou Baianinho.

A fama e a habilidade do garoto foram ganhando as ruas da cidade do interior da Bahia. Menor de idade, Baianinho de Mauá tinha “liberação” das autoridades locais para frequentar bares e jogar sinuca.

– Entre meus 15, 16 anos eu já jogava bem na região da Bahia, Alagoas. As autoridades me deixavam jogar porque era proibido o jogo para menor de idade. Eu jogava bem, fazia show para o pessoal. Quando começava a jogar na feira, o pessoal largava a banca para me assistir, até polícia parava para ver. No Nordeste quando junta muita gente ou é briga ou algo engraçado, eles achavam muito bonito.

A preocupação da mãe com a violência urbana fez Baianinho de Mauá seguir outro rumo. Em busca de um trabalho formal, o jogador foi convidado pelo irmão para realizar um sonho em São Paulo: ser motorista. Josué desejava deixar o carrinho de mão e assumir o comando de um carro de verdade. Foi então que saiu da Bahia para desembarcar no estado mais rico do Brasil.

– Quando cheguei em São Paulo ele me deu uma carriola igual da Bahia. Fiquei trabalhando de ajudante de pedreiro com ele, fazendo massa e esses negócios. Quando recebi meu primeiro salário fui caçar um jogo, sabia que era bom, mas meu irmão me pedia para tomar cuidado que tinha muito ladrão – relembrou Baianinho.

Dobrou o salário em duas horas

Josué, que ainda não era chamado de Baianinho de Mauá, ficou apenas o período de experiência trabalhando como ajudante de pedreiro. Foram três meses de trabalho formal em São Paulo antes de a sinuca virar o ganha-pão.

– Comecei a jogar e em duas horas de jogo eu já tinha dois salários no bolso. O cara me perguntou se eu só vivia de jogo, se era profissional. Mostrei as mãos cheias de calos. Eu tinha um contrato de três meses na empresa, encerrei os três meses e decidi continuar brincando de sinuca. E fui ganhando da galera – contou.

O apelido foi conquistado após Baianinho deixar a cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, local onde o irmão morava e o acolheu. A decisão de ir para a capital aconteceu após os rivais não toparem mais enfrentá-lo. Foi em Mauá, na Grande São Paulo, onde tinha familiares, que começou a virar referência no esporte.

– Comecei a jogar em Mauá, fui andando no ABC, Santo André, São Bernardo, fui jogando em toda a redondeza e ganhando do pessoal. Perguntavam de onde eu era, aí pegou. Tem um Baianinho lá de Mauá que é bom, aí ficou o apelido – disse.

Atualmente, Baianinho deixou Mauá para trás e mora em um dos bairros mais nobres de São Paulo. A vida tomou outro rumo com a profissionalização do esporte.

Sinuca de milhões

Das mesas de bares e apostas que chegavam a até R$ 3 mil, Baianinho migrou para torneios organizados com aporte financeiro de patrocinadores. Nas redes sociais, por exemplo, os jogos transmitidos ao vivo que envolvem o jogador ultrapassam com facilidade as milhões de visualizações.

O Grupo BMS, holding que organiza e realiza todos os torneios oficiais de Sinuquinha, investiu aproximadamente R$ 2,5 milhões no esporte em 2022, entre premiações, locações, equipamentos, produção, entre outras coisas.

Apesar do mesmo nome, sinuca e sinuquinha são esportes com diferentes regras. Outro nome famoso do esporte, Rui Chapéu, por exemplo, jogava sinuca. Nos anos 80, Rui ficou conhecido por fazer exibições e receber desafiantes na TV, ganhou dinheiro com o ofício, mas não de maneira estritamente profissional. Não havia uma liga regular de sinuca.

Baianinho de Mauá, por sua vez, é praticante da sinuquinha. Os campeonatos são regulamentados pela Liga Brasileira de Sinuquinha.

– A regra do sinucão é que as bolas são no meio da mesa, as da sinuquinha você estoura e espalha elas. São outras regras, mais bolas – explicou Baianinho.

Baianinho de Mauá soma mais de 100 vitórias em jogos e torneios oficiais organizados nos últimos anos. Atualmente, o jogador vive das premiações conquistadas em campeonatos e da presença vip em casas de jogos. São pelo menos dois eventos corporativos por mês, além dos torneios oficiais.

– O Baianinho gosta de dar atenção, então fica meio cansativo atender todo mundo. Não dá para ir direto em evento, você se esforça demais e eles querem muito o Baianinho. A galera em casa fica assistindo mais do que a galera que vai assistir pessoalmente. Não vou em muitos eventos, mas é muita gente para ir direto. Baianinho sempre está dando o seu máximo – disse Josué, que costuma se referir ao Baianinho de Mauá na terceira pessoa.

No fim de 2022, Baianinho de Mauá faturou o maior prêmio da história da sinuca brasileira. Foram R$ 400 mil pela vitória sobre Felipinho, considerado outro grande nome da atualidade no esporte. Transmitida ao vivo, a partida durou mais de quatro horas e tem mais de 1 milhão de visualizações no YouTube.

O jogador tem explorado o mercado e abriu uma loja oficial com a venda de produtos assinados para a prática da sinuca. Um taco assinado por ele, por exemplo, custa pelo menos R$ 400. Baianinho de Mauá é o segundo jogador de sinuca mais seguido do mundo, com mais de 530 mil seguidores (até a publicação desta reportagem), atrás apenas do britânico Ronnie O’Sullivan.

– A sinuca atrai no mercado muitas pessoas. A sinuca não estava muito bem, tinha muitos nomes feios, malandros, mas a sinuquinha não tem nada a ver com isso. É bonito ver um jogo – disse Baianinho de Mauá.

Desafio do Baianinho

O maior jogador de sinuca da atualidade escolheu cinco jogadas nos mais diferentes níveis de dificuldade para que você tente repetir ou apenas admirar. No vídeo mais acima na matéria, o top-5 de lances que Baianinho de Mauá faz com facilidade, mas que na prática exigem um nível de jogo avançado.

Jogada 1: Tabelinha

Tabelinha Jogada 2: Tacada de efeito

Tacada de efeito Jogada 3: Ilusão de ótica

Ilusão de ótica Jogada 4: Tacada no escuro

Tacada no escuro Jogada 5: Limpando a mesa