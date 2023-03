Arrascaeta está fora dos jogos da decisão do Carioca entre Flamengo e Fluminense

O Flamengo terá um desfalque importante na decisão do Campeonato Carioca. Com uma lesão na coxa, Arrascaeta está fora do dois jogos contra o Fluminense, na final do estadual. O uruguaio também será ausência na estreia na Libertadores, na próxima quarta, contra o Aucas, no Equador.

A Espn noticiou primeiramente a ausência de Arrascaeta nos dois jogos contra o Fluminense, e o desfalque foi confirmado pelo ge.



Arrascaeta lesionou o músculo adutor da coxa esquerda no segundo jogo da semifinal do Carioca, contra o Vasco, no dia 19 de março. Por conta disso ele foi cortado dos amistosos da seleção uruguaia. A volta aos gramados deve acontecer somente entre o fim de abril e o início de maio.



Fonte: ge