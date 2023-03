Andirá supera a Tuna nos pênaltis e avança na Copa do Brasil Sub-17

O Andirá está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil Sub-17. Nessa quinta-feira (9), no estádio no Estádio de Souza, em Belém, pela primeira fase da competição, o campeão acreano, após empate no tempo normal de partida diante da Tuna Luso por 1 a 1, superou o clube paraense nas cobranças de pênaltis por 4 a 2.

Diego Padilha abriu o placar para o time acreano aos 34 minutos do primeiro tempo, após cruzamento na área. O time paraense deixou tudo igual no placar aos 31 minutos do segundo tempo, com Ruan cobrando pênalti.

Nas oitavas de final, o Andirá vai encarar o Fast Clube-AM, que bateu o Dianopolina-TO por 4 a 1. O duelo será em jogos de ida e volta, ocorrendo dias 24 de abril e 05 de maio, conforme tabela da competição divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).