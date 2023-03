Abastecimento reduz 25% em Rio Branco devido à turbidez da água

A prefeitura de Rio Branco está anunciando que o abastecimento de água está 25% menor do que o normal na capital acreana a partir desta segunda-feira (6).

De acordo com o Serviço de Água e Esgoto (Saerb), responsável pelo abastecimento em Rio Branco, o problema é provocado pela turbidez da água que é coletada no Rio Acre, que faz com que a produção seja reduzida de 1.600 para 1.200 litros de água por segundo.

Por conta disso, a gestão municipal está orientando a população a usar a água de forma responsável, sem desperdício. A prefeitura garantiu ainda que está trabalhando para tentar normalizar o abastecimento o mais rápido possível.